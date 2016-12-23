Беднар: нет ответа, почему в 6 матчах мы не смогли забить

Главный тренер «Колорадо Эвеланш»прокомментировал разгромное поражение от «Торонто Мэйпл Лифс» (0:6) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Денверская команда в седьмой раз в нынешнем сезоне закончила матч, не забросив ни одной шайбы.«Почему мы уже в семи матчах не смогли забить? У меня нет ответа. Был ряд плохих вечеров, случалось, что команда заканчивала без заброшенных шайб. В некоторых из этих игр мы усердно работали. Как мне показалось, в матче с «Торонто» команда хорошо потрудилась. Мы старались добираться до ворот, делать правильные вещи, бились за шайбы.Я могу ошибаться, ещё посмотрю видео. Но когда выходишь и уже в первом периоде счёт становится 0:3 – это обескураживает. Но команда всё равно играет старательно. Парни по-прежнему пытаются забросить, бьются друг за друга. Это было приятно видеть, в нашей игре было твёрдое зерно. Но мы должны найти способ забивать», – сказал канадец.