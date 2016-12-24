Купер: полностью превосходили «Вашингтон» в начале второго периода, но не забили

Главный тренер «Тампа-Бэй Лайтнинг»подвёл итоги после поражения от «Вашингтон Кэпиталз» (0:4).«Вашингтон» повёл со счётом 2:0, но суть в том, что за последние 15 минут первого периода мы позволили сопернику бросить только четыре раза. Весь урон соперник нанёс нам в первые пять минут, коренным образом изменив ход встречи.Ключевым моментом стало то, что «Тампа-Бэй» не удалось забить в первой пятиминутке второго периода. Мы полностью превосходили соперника. Нужно было забить следующий гол. «Вашингтон» просто переждал эту бурю, забросил третью шайбу, и всё закончилось», — цитирует Купера официальный сайт лиги.