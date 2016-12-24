Токранов: надеюсь, что смогу сыграть в матче с «Северсталью»

Защитник казанского «Ак Барса» Василий Токранов рассказал о своих темпах восстановления после травмы.
«Моё состояние с каждым днём всё лучше и лучше. Надеюсь, скоро буду играть. Со СКА, наверное, пока не поставят. Надеюсь, с «Северсталью» уже смогу сыграть, но всё зависит от решения тренеров.
Как нужно будет сыграть со СКА? Во-первых, надо выполнить тренерскую установку. Естественно, самоотдача. Пока детального разбора не было. В день матча, думаю, тренеры всё расскажут», — цитирует Токранова официальный сайт «Ак Барса».