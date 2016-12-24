Кудашов: «Торпедо» агрессивно начало, но мы собрались и здорово сыграли в атаке

Главный тренер «Локомотива»поделился первыми впечатлениями после матча с «Торпедо», в котором его подопечные одержали победу со счётом 3:1.«Планом на игру было сконцентрироваться на обороне в самом начале, так как «Торпедо» очень агрессивно начало первый период. Затем собрались и здорово сыграли в атаке. Домашние и гостевые игры – всё перемешалось, сейчас идут очень плотные игровые серии, где одна игра идёт за другой.Очень понравилась атмосфера матча, поддержка зрителей. Соперник играл хорошо, очень сильно, мощно. Но вот именно сегодня наша команда показала хорошую игру во всех линиях. Именно наша игра была сегодня хорошей.Была ли сегодняшняя игра за шесть очков? Извините, но в таблице очень много команд, с которыми игра может быть за шесть очков. Сегодня была конкретная игра. Форма будущего «Торпедо» красивая. У нас было много вариантов, но сегодня выбрали такой, что в одном звене сыграли пять легионеров», — передаёт слова Кудашова корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.