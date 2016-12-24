Толпеко: «Витязь» не перевозил «Спартак», после 0:3 можно было отыграться

Нападающий «Спартака»прокомментировал поражение команды от подольского «Витязя» со счётом (2:5). Толпеко перешёл в московский клуб 21 декабря. Ранее хоккеист выступал в «Сочи».«Обидное поражение, пропустили быстро три гола, были в меньшинстве. Не смогли потом переломить ход встречи, но команда старалась, боролась. В «Спартаке» я буквально второй день, некоторых ребят знал раньше, все приняли меня хорошо. Время для адаптации у меня чуть-чуть есть.Помню, когда выступал в «Сочи», с «Витязем» игра по такому же сценарию складывалась. Но ничего мистического в этом не вижу, это хоккей, игра поворачивается по-разному. Не могу сказать, что сегодня «Витязь» нас переиграл или перевозил. Считаю, в равных составах игра была равной. Мы свои моменты в большинстве не реализовали.После 0:3 у «Спартака» были моменты и реально было отыграться, многие игры переворачиваются и с пятью шайбами, но не случилось. Я с ребятами не успел потренироваться, вышел только сегодня на раскатку. Во время матча у меня было несколько неплохих моментов, но надо ещё сыграться», — передаёт слова Толпеко корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.