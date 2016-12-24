Скудра: основная причина поражения «Торпедо» — много слабых игроков в составе

Главный тренер «Торпедо»поделился впечатлениями от матча с «Локомотивом» (1:3).«Начали неплохо, но потом получили ненужные удаления, остались втроём — и «Локомотив» забил. Желание было, но качество игры было очень слабым. Сегодня у нас в составе много индивидуально слабых игроков. Совершали много непонятных ошибок. Как таковой возможности зацепиться за результат у нас сегодня не было. Да, «Локомотив» играл здорово. Надо отдать им должное. Замена вратаря? Хотели немножко встряхнуть команду. До второго гола игра была равной. Наверное, где-то мы больше бросали, где-то у нас было больше моментов. Илюха не особо уверенно играл, и Мишка получил этот шанс.Во втором периоде было достаточно моментов, чтобы забивать. Штанга, например, мы должны их более качественно использовать. Но основная причина поражения – много слабых игроков в составе. Всё начинается с обороны. Основные ребята последние две игры сыграли для меня безобразно. Не знаю, что Осипов там делал в сборной России, но, по последним двум играм, сомневаюсь, играл бы он в «Сарове», если честно. У Дениса Баранцева был первый матч. У Гриши Желдакова – второй. С них, на сегодняшний день, наименьший спрос. У нас есть Осипов, Воробьёв, Аляев – все эти ребята должны играть намного качественнее. Очень слабо», — передаёт слова Скудры корреспондент «Чемпионата» Антон Никитин.