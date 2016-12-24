Горак: выход в плей-офф зависит теперь от самих игроков «Витязя»

Форвард подмосковного «Витязя»прокомментировал победу команды в матче с московским «Спартаком» (5:2).«Очень важная победа, нам очень помогли шайбы, заброшенные в большинстве в первом периоде. Игроки «Спартака» старались через драки исправить ситуацию, но мы им не позволили. Конечно, здорово сделать дубль, помочь команде голами. Надеюсь, продолжу в том же духе. Теперь всё в наших руках в плане борьбы за место в плей-офф», — передаёт слова Горака корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.«Витязь» набрал 66 очков после 43 матчей и занимает седьмую строчку в Западной конференции.