Кронвалль: хотел бы провести Рождество в кругу семьи, но я сам выбрал КХЛ

Защитник «Локомотива»рассказал, что впервые за время в КХЛ играет в канун католического Рождества, и отметил«Нам даже не дают выходной в этот день. Я уже несколько лет провёл в КХЛ, но впервые играл в канун Рождества. Ощущения странные, но я сам выбрал лигу, в которой нет рождественских праздников, так что нет смысла себя жалеть. Хотя, конечно, я бы лучше провёл этот дома, в этот день особенно хочется быть в кругу семьи.На Рождество я буду в Москве, 26 декабря мы играем с ЦСКА, так что собираюсь сходить в шведский ресторан, устроить себе праздничный обед. Забавно, но когда ты дома, то успеваешь устать от Рождества к тому времени, как оно наступает. Зато сейчас, когда я далеко, хочется соблюдать традиции и есть блюда шведской кухни», — цитирует Кронвалля Aftonbladet.