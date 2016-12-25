А. Самсонов стал игроком «Витязя», а «Сибирь» расторгла контракт с Воробьёвым

«Витязь» заключил двустороннее соглашение до конца сезона с вратарём, с которым ранее расторг контракт ТХК. Об этом сообщается на официальном сайте КХЛ.«Сибирь» по соглашению сторон расторгла контракт с 22-летним нападающим, который не отметился результативными действиями в 12 матчах нынешнего сезона.21-летний Самсонов провёл в этом сезоне за ТХК 17 матчей, в которых одержал семь побед с процентом отражённых бросков 91,6 и коэффициентом надёжности 2,56.