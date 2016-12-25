Тальбо: «Локомотив» может порвать любого

Нападающий «Локомотива»высказался о силе ярославской команды.«У нас есть вполне конкретная цель выиграть Кубок Гагарина, мы её и преследуем. И я уверен, что она нам по силам. Мы играли с «Магниткой», сделали её. Да, СКА нас разнёс, но я бы хотел ещё раз сыграть с ними – всё будет по-другому. Мы отнесёмся к этому по-другому. Это был наш худший матч за сезон. Но мы ещё и ЦСКА обыгрывали. Поэтому я думаю, что мы можем порвать любого», — передаёт слова нападающего ярославской команды «Спорт-экспресс».