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Тальбо: «Локомотив» может порвать любого

25 декабря 2016, воскресенье. 09:11. Хоккей
Нападающий «Локомотива» Максим Тальбо высказался о силе ярославской команды.

«У нас есть вполне конкретная цель выиграть Кубок Гагарина, мы её и преследуем. И я уверен, что она нам по силам. Мы играли с «Магниткой», сделали её. Да, СКА нас разнёс, но я бы хотел ещё раз сыграть с ними – всё будет по-другому. Мы отнесёмся к этому по-другому. Это был наш худший матч за сезон. Но мы ещё и ЦСКА обыгрывали. Поэтому я думаю, что мы можем порвать любого», — передаёт слова нападающего ярославской команды «Спорт-экспресс».
Источник: Спорт-экспресс Сообщить об ошибке
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ХК Локомотив Максим Тальбо
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