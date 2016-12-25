Мартемьянов: тренерский штаб «Амура» благодарен команде

Исполняющий обязанности главного тренера «Амура»прокомментировал победу над «Куньлунь Ред Стар» (1:0 Б) в матче регулярного чемпионата КХЛ.«Игра была тяжёлая, вязкая. Обе команды чётко сработали в обороне. Неплохо сыграли оба вратаря. Мы дотерпели до буллитов. Наш тренерский штаб благодарен команде. Мы неплохо выполнили задание в обороне и взяли два очка. Очки для нас сейчас очень важны, поэтому команда играла от ножа. Команда играла хорошо, молодцы. Будем двигаться дальше», – цитирует тренера пресс-служба хабаровского клуба.