Гатиятулин: это был четвёртый матч на выезде, силы у ребят не безграничны

Главный тренер челябинского «Трактора»прокомментировал поражение от «Авангарда» (1:3).«У нас был четвёртый матч на выезде. Нагрузка выпадает на одних и тех же игроков, мы готовились, но силы не безграничны. Не хватало быстроты в действиях, отсюда ошибки как в обороне, так и при завершении атак. У нас стоит задача попасть в плей-офф, чем выше, тем лучше. „Трактор“ сейчас вышел на пик? Ребята готовятся, в команде отличный микроклимат, все профессионально подходят к своим обязанностям — отсюда и результат», — передаёт слова Гатиятулина корреспондент «Чемпионата» Лев Лукин.