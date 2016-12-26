Мухометов: с Григорьевым была договорённость, а Вишневски дорогой для «Адмирала»

Генеральный менеджер «Адмирала»прокомментировал расставание с защитниками«Последние изменения в составе «Адмирала» не связаны с текущими результатами. Мы смотрим вперёд, хотим усилиться и даже не допускаем, что можем не попасть в плей-офф. Пытаемся смотреть в будущее с прицелом как раз на кубковые игры. С Михаилом Григорьевым у нас изначально была договорённость, что если ему поступит предложение от топ-клуба – мы его отпустим. Когда у «Адмирала» было много травмированных защитников – он нам помог, а теперь мы пошли навстречу Михаилу. Это нормальные человеческие отношения.Что касается Джеймса Вишневски, то его мы также приглашали в тот непростой период, когда у «Адмирала» был дефицит защитников. На тот момент был травмирован Джонатан Блум. Однако Блум должен вернуться со дня на день, а Вишневски для нас слишком дорогой защитник. Шон Мориссонн, которого мы пригласили на его место из«Медвешчака», обойдётся нам в три раза дешевле. При этом он не хуже Вишневски, по крайней мере, в оборонительных действиях. Формируя состав, мы должны отталкиваться от своего бюджета и ситуации в стране в целом. Не должно возникать ситуаций, которые приводят к образованию у клуба долгов», — сказал Мухометов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Ерыкаловым.>>>