Пулен: у Канады и Казахстана много общего

Вратарь «Барыса» Кевин Пулен поделился впечатлениями о Казахстане и рассказал о адаптации в КХЛ.
«Пусть образ жизни и отличается от привычного мне, но у Канады и Казахстана много общего. Допустим, погода: суровая зима, много снега. Сейчас ко мне приехала вся моя семья, у нас хорошие апартаменты. В Астане много мест, где можно отдохнуть с детьми, хорошие рестораны. Например, нам нравится ходить в Хан Шатыр, ребёнка за уши не оттянешь от игровых автоматов, а на пляже там вообще необычно — приходишь с мороза и попадаешь в тропики.
Думаю, что адаптировался после почти трёх месяцев тренировок и нескольких игр, привык к хоккею этой лиги, хотя дебют мой не совсем удался. Но всегда интересно пробовать и открывать что-то новое. Да, стиль и манера игры отличаются от североамериканской, но к этому просто нужно привыкнуть, так или иначе это просто хоккей.
В НХЛ размер площадки меньше, соответственно меньше времени, чтобы выбрать позицию, даже если находишься в своей зоне. Но зато бросок практически из любой точки зоны нападения может быть опасен и привести к голу», — цитирует Пулена today.kz.