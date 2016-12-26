Д. Юдин: «Нефтехимик» тренирует Андрей Назаров, это о многом говорит

Защитник СКАпрокомментировал своё возвращение на лёд после перерыва.«Нужно сказать спасибо партнёрам, которые помогают вкатиться. Счёт 4:0 в матче с «Нефтехимиком» не отражает то, что происходило на поле. На самом деле была равная борьба, у наших ворот тоже были опасные моменты. Где-то повезло, ребята хорошо реализовали большинство.Думаю, всем понятно, из-за чего нижнекамцы действовали агрессивно: их тренирует Андрей Назаров, это о многом говорит. Нас готовили к тому, что будет достаточно активная, быстрая, жёсткая игра», — цитирует игрока официальный сайт питерского клуба.