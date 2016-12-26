В Курской области стартовал отборочный этап Ночной лиги

Стартовал отборочный этап Ночной хоккейной лиги в Курской области, в котором примут участие восемь команд в двух возрастных дивизионах.В дивизионе «Любитель 40+» выступают «Автодор», «Звезда», «Звезда-2» и «Соловей». В дивизионе «Любитель 18+ Лига надежды» — «Геолог», «Железногорск», «Звезда-18» и «Энергетик».Участие в торжественном открытии турнира, которое прошло в воскресенье на площадке спортивного комплекса «Арена» в Курске, приняли олимпийский чемпион Сергей Мыльников, входящий в совет Легенд Ночной лиги, и заместитель генерального директора НХЛ по хоккейным операциям Владимир Карпов.