Уайт: сборная США отлично играет в меньшинстве

Нападающий молодёжной сборной СШАпрокомментировал победу над командой Латвии (6:1) в матче группового этапа.«Мы к каждой игре, к каждому сопернику относимся серьёзно. Перед матчем было несколько свободных дней, поэтому понадобилось некоторое время, чтобы ноги побежали. В конечном счёте многие позитивные моменты можно взять на следующую игру.Конечно, не хочется получать так много удалений. Но в то же время у нас отличная игра в меньшинстве, поэтому мы чувствуем уверенность», – сказал хоккеист.