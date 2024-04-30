Нападающий «СКА-1946» Иван Демидов признан самым ценным игроком сезона МХЛ

В МХЛ прошла церемония вручения наград лучшим игрокам по итогам сезона. Стал известен обладатель награды самого ценного игрока сезона МХЛ.

Самым ценным игроком сезона признан нападающий «СКА-1946» Иван Демидов. Форвард во второй год подряд получает эту награду. В прошедшем сезоне Демидов сыграл в регулярном чемпионате 30 матчей, в которых набрал 60 очков — забросил 23 шайбы и отдал 37 результативных передач. В плей-офф на счету 18-летнего нападающего 17 матчей и 28 (11+17) набранных очков. В составе петербургского клуба Иван Демидов стал обладателем Кубка Харламова.

Двумя другими претендентами на звание лучшего игрока сезона были нападающий «СКА-1946» Владислав Романов и форвард «Локо» Егор Сурин.