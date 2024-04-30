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Стал известен обладатель награды лучшему защитнику сезона МХЛ

Стал известен обладатель награды лучшему защитнику сезона МХЛ
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В МХЛ прошла церемония вручения наград лучшим игрокам по итогам сезона. Стал известен обладатель награды лучшему защитнику сезона МХЛ.

Лучшим защитником сезона признан Марк Ульев из «Локо». На счету 19-летнего игрока обороны в прошедшем регулярном чемпионате МХЛ 50 матчей за «Локо», в которых защитник набрал 38 очков — забросил восемь шайб и отдал 30 результативных передач с показателем полезности «+50». В плей-офф на счету Ульева шесть результативных передач в 19 матчах с показателем полезности «+5».

Двумя другими претендентами на награду были защитники Алексей Егоров («СКА-1946») и Григорий Морозов («Реактор»).

Напомним, «СКА-1946» одержал победу в финальной серии с ярославским «Локо» со счётом 4-1 и стал обладателем главного трофея МХЛ — Кубка Харламова.

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