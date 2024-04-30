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Главный тренер «Локо» Олег Таубер был признан лучшим тренером сезона МХЛ

Главный тренер «Локо» Олег Таубер был признан лучшим тренером сезона МХЛ
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В МХЛ прошла церемония вручения наград лучшим игрокам по итогам сезона. Стал известен обладатель награды лучшему тренеру сезона МХЛ.

Лучшим тренером прошедшего сезона МХЛ был признан Олег Таубер, возглавляющий МХК «Локо». Под руководством специалиста клуб дошёл до финала Кубка Харламова. По итогам регулярного чемпионата МХЛ ярославский клуб занял первое место в общей таблице лиги.

Напомним, «СКА-1946» одержал победу в финальной серии с ярославским «Локо» со счётом 4-1 и стал обладателем главного трофея МХЛ — Кубка Харламова. Это случилось второй раз в истории лиги. Ранее петербургские армейцы выигрывали Кубок Харламова в сезоне-2021/2022, победив в решающей серии «Красную Армию» со счётом 4-2.

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