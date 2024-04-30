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«Барыс» покинули пять хоккеистов в связи с истечением срока контрактов

«Барыс» покинули пять хоккеистов в связи с истечением срока контрактов
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«Барыс» покинули пять хоккеистов в связи с истечением срока контрактов, сообщает пресс-служба клуба. Хоккеисты Егор Шалапов, Дмитрий Гурков, Джозеф Лабейт, Энтони Камара и Рудольф Червены продолжат карьеру в других клубах.

Егор Шалапов выступал в командах из системы «Барыса» на протяжении восьми сезонов. В КХЛ защитник провёл в составе основной команды 329 матчей и записал в свой актив 34 (4+30) балла.

Дмитрий Гурков находился в «Барысе» девять сезонов, на его счету 209 матчей в КХЛ и 26 (6+20) баллов за результативность.

Легионеры Джозеф Лабейт, Рудольф Червены и Энтони Камара защищали цвета команды в сезоне-2023/2024. Камара отличился в семи матчах подряд и установил новый рекорд «Барыса» по продолжительности серии с заброшенными шайбами.

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