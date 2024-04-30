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Участие Остона Мэттьюса в пятой игре серии с «Бостоном» находится под вопросом

Участие Остона Мэттьюса в пятой игре серии с «Бостоном» находится под вопросом
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Участие нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса в пятой игре серии с «Бостоном» находится под вопросом. Как сообщил главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф, решение об участии форварда в игре будет принимать медицинский штаб клуба. Тренер отказался раскрывать характер болезни Мэттьюса и возможную травму форварда.

Мэттьюс не смог завершить четвёртый матч серии из-за болезни. Форвард провёл на площадке два периода и был снят с игр по решению медицинского штаба «Торонто». Всего форвард провёл на площадке 14 минут 16 секунд без набранных очков. В четырёх матчах серии с «Бостоном» на счету американского форварда один победный гол и две результативные передачи.

«Торонто» уступает «Бостону» в серии со счётом 1-3. Пятый матч противостояния состоится на площадке «Бостона» в ночь на 1 мая.

НХЛ - плей-офф . 1/4 финала - Восток. 5-й матч
01 мая 2024, среда. 02:00 МСК
Бостон Брюинз
Бостон
Не начался
Торонто Мэйпл Лифс
Торонто
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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