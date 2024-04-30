Участие Остона Мэттьюса в пятой игре серии с «Бостоном» находится под вопросом

Участие нападающего «Торонто» Остона Мэттьюса в пятой игре серии с «Бостоном» находится под вопросом. Как сообщил главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф, решение об участии форварда в игре будет принимать медицинский штаб клуба. Тренер отказался раскрывать характер болезни Мэттьюса и возможную травму форварда.

Мэттьюс не смог завершить четвёртый матч серии из-за болезни. Форвард провёл на площадке два периода и был снят с игр по решению медицинского штаба «Торонто». Всего форвард провёл на площадке 14 минут 16 секунд без набранных очков. В четырёх матчах серии с «Бостоном» на счету американского форварда один победный гол и две результативные передачи.

«Торонто» уступает «Бостону» в серии со счётом 1-3. Пятый матч противостояния состоится на площадке «Бостона» в ночь на 1 мая.