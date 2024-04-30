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Нападающий московского «Динамо» Иван Рябкин стал лучшим новичком сезона МХЛ

Нападающий московского «Динамо» Иван Рябкин стал лучшим новичком сезона МХЛ
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В МХЛ прошла церемония вручения наград лучшим игрокам по итогам сезона. Стал известен обладатель награды лучшему новичку сезона МХЛ.

Лучшим новичком сезона признан нападающий МХК «Динамо» Москва Иван Рябкин. В прошедшем, дебютном для себя сезоне Рябкин стал лучшим ассистентом и вторым в списке лучших бомбардиров среди игроков в возрасте до 17 лет в истории Молодёжной хоккейной лиги (МХЛ), обогнав Никиту Кучерова. В 49 матчах он набрал 64 (25+39) очка при показателе полезности «+34».

Двумя другими претендентами на награду были вратарь «Кузнецких Медведей» Лев Хашин и нападающий «Локо» Вадим Дудоров.

Напомним, «СКА-1946» одержал победу в финальной серии с ярославским «Локо» со счётом 4-1 и стал обладателем главного трофея МХЛ — Кубка Харламова.

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