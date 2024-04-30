Спортдиректор «Сибири» гарантировал, что клуб больше не будет заявлять лишних легионеров

Спортивный директор «Сибири» Виктор Меркулов заявил, что в клубе больше не повторят ошибку с заявкой лишних легионеров на матчи. В прошлом сезоне новосибирский клуб лишился четырёх очков из-за превышения легионеров в заявке четырёх матчей регулярного чемпионата КХЛ.

«Конечно, будем совместно с тренером прорабатывать все позиции, нуждающиеся в усилении. Есть понимание по всем пунктам, в ближайшее время все трансферные новости услышите. Фёдору Гордееву сделано квалификационное предложение, будем надеяться, что он вернётся. Конечно, мы гарантируем, что заявлять лишних легионеров не будем. Как раз потому, что в КХЛ увеличивается лимит на иностранцев (смеётся)», — сказал Меркулов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.