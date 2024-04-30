Вратарь «Торонто» Илья Самсонов впервые в серии с «Бостоном» начнёт игру в запасе

Вратарь «Торонто» Илья Самсонов впервые в серии с «Бостоном» начнёт игру в запасе. Главный тренер «Мэйпл Лифс» Шелдон Киф сообщил, что пятый матч серии в воротах начнёт Джозеф Уолл, а россиянин останется в запасе.

Самсонов был заменён после второго периода четвёртого матча серии (1:3). Россиянин пропустил три шайбы за два периода. Всего в серии с «Бостоном» Самсонов пропустил 12 шайб за четыре матча с процентом отражённых бросков 88,3%.

Текущий счёт в серии 3-1 в пользу «Бостона». В случае поражения в пятом матче серии «Торонто» завершит сезон. Напомним, «Мэйпл Лифс» не обыгрывали «Брюинз» в серии плей-офф с 1959 года. В прошлом сезоне «Торонто» впервые за 19 лет выиграли серию плей-офф. В первом раунде «листья» обыграли «Тампу».