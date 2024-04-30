В МХЛ прошла церемония вручения наград лучшим игрокам по итогам сезона. Стал известен обладатель награды лучшему вратарю сезона МХЛ.

Лучшим вратарём сезона МХЛ признан голкипер «Мамонтов Югры» Евгений Волохин. В прошедшем регулярном чемпионате МХЛ Волохин провёл 31 матч, в которых одержал 22 победы с 93,8% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1.57. В плей-офф на счету 19-летнего голкипера три победы в семи матчах с 95,4% отражённых бросков и коэффициентом надёжности 1.23.

Двумя другими претендентами на награду были вратари Сергей Мурашов («Локо») и Лев Хашин («Кузнецкие Медведи»).

Напомним, «СКА-1946» одержал победу в финальной серии с ярославским «Локо» со счётом 4-1 и стал обладателем главного трофея МХЛ — Кубка Харламова.