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Президент «Сокола» оценил вероятность возвращения в клуб вратаря Антона Худобина

Президент «Сокола» оценил вероятность возвращения в клуб вратаря Антона Худобина
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Президент «Сокола» Александр Сёмин оценил вероятность возвращения в клуб вратаря Антона Худобина. 37-летний голкипер начинал прошлый сезон в составе красноярского клуба. По ходу сезона Худобин перешёл в «Сибирь».

«По поводу возвращения Худобина в «Сокол» даже не разговаривал, не знаю, хочет он ещё играть или нет», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

Худобин пополнил состав «Сибири» по ходу регулярного чемпионата сезона-2023/2024. Всего в прошедшей регулярке 37-летний вратарь провёл пять матчей без побед с 90% отражённых бросков.

Голкипер начинал сезон в составе родного красноярского «Сокола». В ВХЛ Худобин провёл 11 матчей, в которых одержал шесть побед с 92,9% отражённых бросков.

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