Президент «Сокола» Александр Сёмин ответил на вопрос о вероятности появления клуба в КХЛ. Красноярский клуб ещё ни разу в своей истории не выступал в КХЛ.

«Не хочу преждевременно забегать куда-то и говорить о вероятности появления «Сокола» в КХЛ. Когда будет какая-то конкретика, вы об этом узнаете. Всё дело в финансах, и этим всё сказано. Если будут деньги, то всё можно будет сделать, тем более что у нас есть вся инфраструктура, дворец – в этом нет проблем», — сказал Сёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Дмитрием Сторожевым.

В прошедшем сезоне ВХЛ «Сокол» проиграл «Рубину» в четвертьфинале плей-офф в серии из пяти матчей. Год назад красноярский клуб играл в финале Кубка Петрова, где уступил «Химику».