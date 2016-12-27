«Авангард» отбыл в Астану c Зубовым и Григорьевым в составе, но без Бурдасова

«Авангард» отбыл на выезд в Астану — 28 декабря омская команда сыграет с «Барысом». В состав вернулся нападающий Илья Зубов, пропустивший более месяца из-за травмы. С командой не поехал форвард Антон Бурдасов.
Вратари: Доминик Фурх, Олег Шилин, Вячеслав Новицкий
Защитники: Евгений Медведев, Егор Мартынов, Никита Никитин, Александр Осипов, Эрик Густафссон, Никита Лисов, Виталий Меньшиков, Михаил Григорьев
Нападающие: Илья Зубов, Александр Пережогин, Максим Пестушко, Николай Лемтюгов, Михаил Юньков, Александр Кучерявенко, Петр Хохряков, Илья Михеев, Иван Фищенко, Павел Махановский, Артур Лаута, Дэвид Бут.