КХЛ оштрафовала защитника «Локомотива» Пашнина за фол против Кошелева

Спортивно-дисциплинарный комитет КХЛ рассмотрел эпизод матча ЦСКА – «Локомотив», состоявшегося 26 декабря 2016 года. Защитник «Локомотива» Михаил Пашнин был удалён до конца матча за грубый фол против Семёна Кошелева.
Принято решение оставить без изменений наложенное на Михаила Пашнина наказание по правилу 534 д (Атака игрока, не владеющего шайбой) «Правил игры в хоккей сезона-2016/2017» – большой штраф плюс автоматически дисциплинарный до конца игры штраф (5 мин. + 20 мин.) – и согласно п. 1.1 статьи 26 Дисциплинарного регламента КХЛ подвергнуть его денежному штрафу.
Видео нарушения можно посмотреть здесь.