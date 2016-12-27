Бурдасов в списке травмированных до 25 января и другие изменения в составах

КХЛ опубликовала изменения в составах команд на 27 декабря.«Авангард»:— дозаявлен Меньшиков Виталий (№ 12, защитник, Россия, 15.07.1989, 190-96, П) (24.12.2016);— дозаявлен Григорьев Михаил (№ 65, защитник, Россия, 01.02.1991, 176-84, П) (25.12.2016);— переведён в список травмированных нападающий Бурдасов Антон (по 25.01.2017).«Адмирал»:— дозаявлен Жафяров Дамир (№ 88, нападающий, Россия, 17.03.1994, 174-76, Л) (25.12.2016);— дозаявлен Плотников Михаил (№ 89, нападающий, Россия, 31.07.1992, 181-93, Л) (25.12.2016).«Ак Барс»:— переведён из ВХЛ вратарь Мисбахов Артур;— переведён из списка травмированных защитник Токранов Василий.«Барыс»:— дозаявлен Шиннимин Брендэн (№ 24, нападающий, Канада, 07.01.1991, 178-84, Л) (24.12.2016).«Динамо» Мск:— переведён из списка травмированных нападающий Галимов Ансель.«Локомотив»:— дозаявлен Лугин Дмитрий (№19, нападающий, Россия, 01.04.1990, 182-90, П) (24.12.2016).«Металлург» Нк:— дозаявлен Давыдов Илья (№ 89, защитник, Россия, 25.01.1989, 184-92, Л) (25.12.2016);— дозаявлен Скороходов Игорь (№ 3, нападающий, Россия, 04.05.1986, 176-86, Л) (25.12.2016);— дозаявлен Хакимов Рафаэль (№ 34, вратарь, Россия, 04.06.1990, 181-78, Л) (24.12.2016).«Нефтехимик»:— дозаявлен Первышин Андрей (№53, защитник, Россия, 02.02.1985, 174-77, Л) (25.12.2016);— переведён в список травмированных нападающий Макаров Константин (по 05.01.2017);— переведён в список травмированных нападающий Секстон Дэн (по 20.01.2017).«Салават Юлаев»:— возвращён в ВХЛ вратарь Литвинов Андрей.«Сибирь»:— дозаявлен в список «Командированные» Воробьёв Кирилл (№ 92, защитник, Россия, 11.02.1995, 186-92, Л) (25.12.2016);— дозаявлен Налимов Иван (№ 1, вратарь, Россия, 12.03.1994, 194-95, Л) (25.12.2016);— переведён из ВХЛ защитник Воробьёв Кирилл.СКА:— отзаявлен из команды КХЛ и дозаявлен в список «Командированные» вратарь Иванников Евгений (22.12.2016);— отзаявлен из списка «Командированные» и дозаявлен в команду КХЛ защитник Рукавишников Роман (21.12.2016).«Спартак»:— продлено нахождение в списке травмированных Никонцева Анатолия (по 30.12.2016).«Торпедо»:— возвращён в ВХЛ вратарь Аляпкин Максим;— переведён из ВХЛ вратарь Мольков Николай.ХК «Сочи»:— дозаявлен Медведев Павел (№ 15, нападающий, Россия, 08.01.1992, 185-82, Л) (25.12.2016).ЦСКА:— дозаявлен в список «Командированные» Колупайло Фёдор (№ 59, нападающий, Россия, 02.05.1996, 181-82, Л) (25.12.2016).«Югра»:— возвращён из ВХЛ нападающий Анкудинов Андрей.