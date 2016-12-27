Гулявцев: на одно очко «Северсталь» точно наиграла, но из-за ошибок набрала ноль

Главный тренер «Северстали»подвёл итоги матча с «Нефтехимиком» (3:4).«На установке ребят предупреждали, что «Нефтехимик» начнёт игру агрессивно, в своём стиле, тем более что последняя игра дома в году. Что в принципе и получилось – пропустили два быстрых гола. Вернулись в игру, сыграли в роли догоняющих, получили хороший шанс после того, как сравняли счёт, поиграть в большинстве. Но стали выдумывать, за что и поплатились.По большому счёту сегодня мы наиграли как минимум на одно очко, и из-за собственных ошибок – ноль. Так что готовимся к последней игре этого года», — цитирует Гулявцева пресс-служба нижнекамского клуба.