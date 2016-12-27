Сухачёв сыграет в воротах сборной России в матче с Латвией на МЧМ

Главный тренер молодёжной сборной России Валерий Брагин определился с составом команды на второй матч чемпионата мира по хоккею с латвийцами, сообщает корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв. Состав выглядит следующим образом:
Сухачёв (Самсонов);
Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв – Капризов;
Кудако — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов – Карнаухов;
Зборовский — Воронков, Ураков — Тренин – Рубцов;
Дронов — Волков, Юртайкин — Алексеев — Беляев.
Вне заявки на матч остался вновь голкипер Антон Красоткин.
27 декабря в Торонто на стадионе «Эйр Канада-центр» в рамках группового этапа молодёжного чемпионата мира—2017 состоится матч сборных Латвии и России. Встреча начнётся, когда в Москве уже наступит 28 декабря, в 0:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию.
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