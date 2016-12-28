Капризов: главное — победа команды, а личная статистика не так важна

Капитан молодёжной сборной Россиипрокомментировал победу над командой Латвии (9:1). Капризов в этом матче набрал 5 (3+2) очков.«Главное, что для команды удачный матч получился. Нужно было побеждать после вчерашней неудачи. Личная статистика неважна, главное, что мы победили. Соперник старался всегда втыкаться — «прилетало» нормально нам. Нужно было играть по тактике. Голы пошли — и всё стало получаться», — передаёт слова Капризова корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.