Сухачёв: сборная России в матче с Латвией была одной семьёй

Вратарь молодёжной сборной Россиипрокомментировал победу над командой Латвии (9:1) в матче второго тура группового этапа молодёжного чемпионата мира.«Огромное спасибо ребятам, они здорово облегчали мне задачу. Поддержали меня и до матча, и во время игры помогали, блокировали броски. Мы сегодня были единым коллективом, одной семьёй, у нас всё получилось. Настроение? В раздевалке настроение у ребят отличное. Мы победили, это самое главное», — приводит слова Сухачёва официальный сайт ФХР.