Хартли: Полунин хорошо бросает, напоминает мне Джонни Годро

Экс-главный тренер «Калгари» Боб Хартли, недавно возглавивший сборную Латвии, сравнил игру форварда молодёжной сборной России Александра Полунина с действиями своего бывшего подопечного Джонни Годро.
«Мне понравилось много ребят в сборной России. Сергачёв выглядит как настоящий мужик, и он не смотрится каким-то парнем из юниорской лиги. Полунин хорошо бросает, он напоминает мне Джонни Годро. Россия давно известна тем, что производит много классных игроков. В этой команде достаточно хоккеистов, которые будут играть в НХЛ.
Россия в матче с Латвией хорошо воспользовалась своим большинством, в первом периоде были шансы зацепиться, но не удалось. Когда ты проигрываешь после первого периода под ноль таким командам, как Россия, США или Канада, то дальнейшая игра – это попытка взобраться на гору. Сейчас здесь общаюсь с ребятами, мы пытаемся развить новую культуру латвийского хоккея», — сказал Хартли в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.
>>> Спасибо за спарринг, Латвия! Россия размялась перед США.