Салливан: Малкин — выдающийся игрок, 800 очков в НХЛ — это очень много

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал достижение нападающего Евгения Малкина — 800 очков на уровне НХЛ.
«Малкин — выдающийся игрок, 800 очков в НХЛ — это очень много. Он способен брать игру на себя и делает это. Он стабилен на протяжении всего сезона, вне зависимости от соперника и того, в каких составах играем — равных или большинстве», — цитирует тренера официальный сайт НХЛ.
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