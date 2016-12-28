Сборная России провела тренировку в полном составе на МЧМ

Молодёжная сборная России сегодня, 28 декабря, вышла на лёд тренировочного центра клуба НХЛ «Торонто Мэйпл Лифс» и провела полноценное занятие, в котором приняли участие все хоккеисты команды, сообщает корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.Команда занималась в тех же сочетаниях, как и в матче против команды Латвии (9:1):Вратари: Самсонов, Красоткин, Сухачёв;«Красные»: Сидоров — Рыков, Полунин — Воробьёв – Капризов;«Синие»: Кудако — Сергачёв, Гурьянов — Квартальнов – Карнаухов;«Чёрные»: Зборовский — Воронков, Ураков — Тренин – Рубцов;«Белые»: Дронов — Волков, Юртайкин — Алексеев — Беляев.