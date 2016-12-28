Полунин: атмосфера на МЧМ в Канаде лучше, чем год назад в Финляндии

Форвард молодёжной сборной Россиипрокомментировал своё выступление на чемпионате мира.«Что-то не получалось в первом матче с канадцами – не мог найти свою игру. То, что мне сказал Валерий Николаевич, — это личное. Он и поругал, но больше говорил о том, что нужно поправить в своей игре. Может, сказалось, что ни разу в Канаде не играл, да и против канадцев. Матч с Латвией получился удачным, смогли забить, может, где-то не получалось, а так, хорошо всё вышло. Атмосфера на МЧМ в Канаде лучше, чем год назад в Финляндии, здесь всегда приходит полный стадион, ажиотаж большой», — передаёт слова Полунина корреспондент «Чемпионата» Роман Соловьёв.