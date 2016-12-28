Третьяк: сборная удовлетворительно начала МЧМ, поражение от Канады не страшно

Президент Федерации хоккея Россииподелился мнением об игре молодёжной сборной России на МЧМ.«Начали удовлетворительно. Да, проиграли канадцам, но я думаю, ничего страшного не произошло. Нам противостоял очень сильный соперник, такое случается на старте. Ребята теперь понимают, с кем и где играют, поэтому дальше будут только прибавлять. Естественно, мы все надеемся, что повторится сценарий чемпионата мира—2011 Баффало, там тоже всё началось с поражения канадцам, а закончилось – победой в финале», — цитирует Третьяка «Р-Спорт».