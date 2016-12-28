Скотт: наша молодёжь сегодня взяла быка за рога, рады, что смогли победить

Нападающий ЦСКАподелился впечатлениями от матча с московским «Динамо», в котором его команда одержала волевую победу со счётом 5:3.«У нас была сегодня хорошая командная игра. Мы проигрывали в третьем периоде, но смогли совершить «камбэк». Молодёжь взяла быка за рога. Это хорошее командное достижение, мы счастливы, что смогли победить. Мы рады обыграть „Динамо“. Конечно, мы хотим выигрывать в каждом матче. Очень приятно с таким результатом уходить на перерыв. Болельщикам ЦСКА пожелаю счастливого Нового года и каникул!» — сказал Скотт в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Уткиным.