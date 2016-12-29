«Монреаль» с Радуловым уступил «Тампе», Василевский отдал решающий голевой пас

По ходу встречи гости выигрывали со счётом 3:1. Российский легионер «Монреаля» Александр Радулов открыл счёт на 4-й минуте, также отличились Ши Уэбер (14) и Крис Терри (24). Хозяева ответили лишь голом Тайлера Джонсона (11). В третьем периоде «Тампа» усилиями Виктора Хедмана (52) и Ондржея Палата (57) сравняла счёт и перевела игру овертайм. Решающий гол на 62-й минуте забил Джонсон, оформивший дубль, а одним из его ассистентов стал голкипер «Лайтнинг» Андрей Василевский.
Нападающий «Тампы» Никита Кучеров в этой игре записал на свой счёт две голевые передачи. Владислав Наместников провёл на льду 13 минут, Никита Нестеров — 8 минут. Защитник «Канадиенс» Алексей Емелин отыграл 22 минуты.
Видео гола Палата можно посмотреть здесь.