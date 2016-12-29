Форвард «Тампы» Наместников не доиграл матч с «Монреалем» из-за травмы

Нападающий клуба «Тампа-Бэй Лайтнинг»не смог закончить домашний матч с «Монреаль Канадиенс» (4:3 ОТ) из-за травмы, сообщает Tampa Bay Times.До этой игры россиянин пропустил из-за повреждения две встречи, но в матче с «Монреалем» вернулся в строй, получив место во втором звене вместе с Алексом Киллорном и Брэйденом Пойнтом. За 13 минут игрового времени Наместников отметился одним броском в створ и заработал показатель полезности «-2». Во встрече с «Канадиенс» вернулся в состав и другой российский нападающий Никита Кучеров, который пропустил шесть матчей из-за травмы нижней части тела.