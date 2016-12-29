А. Медведев: СКА должен снять проклятье победителей «регулярки» КХЛ

Член совета директоров КХЛ и СКАподвёл итоги уходящего года для петербургских «армейцев», а также прокомментировал выступление сборной России на молодёжном чемпионате в Канаде.«Сейчас концепция развития хоккея в Петербурге включает в себя четыре детско-юношеские школы, три молодёжные команды, команду СКА в КХЛ и дружеский клуб «Витязь». Всё больше детей хотят заниматься хоккеем, это очень здорово!Хоккей — сезонный вид спорта, поэтому пусть итоги календарного года подводит бухгалтерия. После победы в Кубке Гагарина прошлый сезон непросто сложился для команды. Сейчас СКА играет очень хорошо. Но кто-то должен снять заклятие с победителя «регулярки». Почему бы не СКА его прервать?«Хоккейный город» СКА — лучшее, что есть в России? Хороший проект реализуется и в Ярославле, в Казани отличная база, которая не уступает по многим параметрам, а где-то даже сопоставима. За короткий срок у нас был сделан проект, который позволит развивать хоккей.За молодёжным чемпионатом слежу, прямых трансляций пока не видел, но, может быть, сегодняшний матч с США посмотрю. Прошло только две игры. Матч с канадцами показал, что с ними можно играть. Не стал бы пессимистом. От встречи с американцами жду победы, но в любом случае в четвертьфинале нужно всех обыгрывать», — передаёт слова Медведева корреспондент «Чемпионата» Дарья Тубольцева.