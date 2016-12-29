Улльстрём: наверное, это самый сложный сезон в моей карьере

Нападающий минского «Динамо»рассказал, как проходит его восстановление от травмы.«Работаю каждый день, поддерживаю физическую форму на должном уровне. Вообще, восстановление идёт по плану. Я работаю по индивидуальному плану, стараясь строго следовать рекомендациям. Надеюсь вернуться в игру ещё до конца этого сезона.На самом деле, это, наверное, самый сложный сезон в моей карьере. Никогда так долго не был травмирован. Обычно восстановление занимает несколько недель, а тут счёт идет на месяцы. Никому бы не рекомендовал оказаться в моей ситуации. Но я стараюсь верить в лучшее», — цитирует Улльстрёма пресс-служба клуба.