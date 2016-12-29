Гурьянов: настроение хорошее, готовимся к битве с американцами

Форвард молодёжной сборной Россиипрокомментировал предстоящий матч с командой США на чемпионате мира.«Настроение хорошее, последнюю игру выиграли у латвийцев (9:1), забили много шайб, была быстрая игра. Теперь всё внимание к американцам, настраиваемся только на победу. Со всеми североамериканскими командам всегда сложнее играть, поэтому готовимся к битве», — сказал Гурьянов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Романом Соловьёвым.«Чемпионат» проведётматча Россия – США, который состоится 29 декабря и начнётся в 23:30 по московскому времени.