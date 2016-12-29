Красковский: раз СКА не забил в большинстве, значит, мы его хорошо разобрали

Нападающий «Локомотива»прокомментировал победу своей команды над петербургским СКА со счётом (2:1).«Хотели закончить год на приятной ноте. Вся команда билась до последнего, спасибо команде. Хочу также поблагодарить болельщиков, очень много народа приехало поболеть за нас. Надеюсь, мы оправдали их и свои надежды. Лёха Мурыгин — молодчик, он готовился к этому матчу и внёс большую лепту в сегодняшнюю победу. Большое спасибо ему за это. На поражение от СКА в Ярославле уже не обращали внимания, просто готовились, как к очередной игре. Знали, что очень сильный соперник, и готовились серьёзно. Мы разбирали большинство «армейцев», раз они не смогли забить, значит, хорошо разобрали», — передаёт слова Красковского корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.