Локтионов: о поражении в Ярославле уже забыли, просто выполнили план на игру

Нападающий «Локомотива»поделился эмоциями после победы в игре со СКА (2:1).«Хороший был матч, повели 2:0 с хорошей командой, отстояли в обороне и выиграли. О поражении в Ярославле мы уже забыли, просто выходили и играли, выполняли тот план, который нам поставили перед игрой. Особенно большинство СКА не разбирали, просто посмотрели с ребятами, а тренерский штаб нам предложил, как играть, и сыграли хорошо. Лёха Мурыгин сегодня хорошо отстоял, что он обычно и делает», — передаёт слова Локтионова корреспондент «Чемпионата» Елена Кузнецова.