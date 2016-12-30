«Оттава» вывела из обращения номер Даниэля Альфредссона

Перед матчем регулярного чемпионата НХЛ «Оттава Сенаторз» — «Детройт Ред Уингз» (2:3 ОТ) «Сенаторы» вывели из обращения номер бывшего капитана команды Даниэля Альфредссона. Под своды домашней арены клуба был поднят его именной стяг.
Хоккеист провёл в составе «Сенаторз» 16 сезонов, в том числе 13 из них в роли капитана, а завершал игровую карьеру в «Ред Уингз». Он является лидером клуба по голам (426), передачам (682) и очкам (1108). По числу сыгранных матчей (1178) занимает второе место. В 121 матче в плей-офф за «Оттаву» он набрал 100 (51+49) очков.
Сейчас Альфредссон занимает в клубе пост старшего советника по хоккейным операциям.
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