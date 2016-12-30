Светлов: «Салават» обязан бороться за место в большой тройке Востока

Олимпийский чемпион и чемпион мира, известный специалистпрокомментировал исход матчей регулярного чемпионата КХЛ СКА — «Локомотив» и «Магнитка» — «Салават Юлаев».«Для меня вот такой мини-спад СКА большой неожиданностью не стал. Мы прекрасно знаем уходящую корнями в «Динамо» систему подготовки, которую предлагает игрокам штаб Олега Знарка. В паузе на Евротур, по моей информации, хоккеисты СКА получили очень серьёзные нагрузки — и пока только выходят из них. Не удивлюсь, если вот этим практически месячным отрезком — с середины декабря по начало января — клуб в некотором смысле решил пожертвовать.«Салават» для меня, пожалуй, главная загадка чемпионата. Едва ли не самая хоккейная республика страны, хорошие финансовые возможности, крепкий состав — и команду весь сезон почему-то раскачивает из стороны в сторону. У меня нет объяснений таким качелям. Прекрасно понимаю, как Игорю Захаркину сейчас тяжело. То, что игроки так или иначе решали его судьбу, где-то связывает тренерскому штабу руки. На мой взгляд, это не совсем профессиональная ситуация. И тем более о ней не должна была узнать пресса.На мой взгляд, в целом по качеству состава и в частности по качеству легионеров Уфа просто обязана бороться с «Авангардом», «Магниткой» и «Ак Барсом» за место в большой тройке Востока. Но пока происходит что-то непонятное.Чего жду от концовки регулярного чемпионата? Меня радует высокая плотность в турнирной таблице. Особенно на Востоке, где 9 команд — «Куньлунь», «Барыс», «Адмирал», «Нефтехимик», «Сибирь», «Автомобилист», «Лада», «Амур» и «Югра» — претендуют на три последние путевки в плей-офф. Не удивлюсь, если там понадобится фото-финиш. В принципе большие сюрпризы уже происходят. «Спартак» в гостях довольно легко победил «Сочи» и догнал южный клуб. Ещё пару-тройку недель назад эти команды разделял с десяток очков. Так что нас действительно ждет интригующий финал», — цитирует Светлова Russia-Hockey.